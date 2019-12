Laura Fraser di Breaking Bad e Anjli Mohindra sono le nuove guest star di Doctor Who 12

Dopo aver scoperto che nella prossima stagione di Doctor Who incontreremo Nikola Tesla e Thomas Edison, è l'ora di dare il benvenuto alle due ultime guest star annunciate, ossia Anjli Mohindra e Laura Fraser.

Le due compariranno in episodi differenti e sono entrambe entusiaste di partecipare alla longeva serie BBC.

Nel caso di Mohindra, però, non si tratta del primo contatto con il franchise. L'attrice è infatti apparsa in The Sarah Jane Adventures, spin-off del Doctor Who andato in onda sulla CBCC.

"Da grande fan delle ultime stagioni, lavorare con Jodie Whittaker, Mandip Gill, Tosin Cole e, dopo tutti questi anni, lavorare ancora con Bradley Walsh, è un sogno che si avvera" ha dichiarato Mohindra. "C'è qualcosa di assolutamente speciale nel Dottore interpretato da Jodie; portare un po' di terrore nel serie è stato alquanto divertente".



Fraser, invece, è conosciuta soprattutto per aver interpretato il personaggio di Lydia Rodarte-Quayle nell'acclamatissima serie AMC Breaking Bad ed è entusiasta di fare il suo esordio in Doctor Who: "amo questo episodio e non ho potuto fare a meno di interpretare un personaggio così intenso. Da bambina guardavo Doctor Who ogni settimana, per questo quando mi hanno chiesto di far parte di uno show così iconico ho provato un'emozione fortissima".



La dodicesima stagione di Doctow Who debutterà il 1° gennaio 2020 e secondo lo showrunner Chris Chibnall partirà con il botto, ma non aspettiamoci la comparsa dei Dalek.