Laura Pausini si accoda a Tiziano Ferro: 'Governo aiuti i professionisti dello spettacolo'

Con un video messaggio pubblicato sul proprio account ufficiale Facebook, Laura Pausini ha voluto mandare un messaggio al Governo per invitare i Ministri e Sottosegretari a porre attenzione anche alla difficile situazione che sta vivendo il mondo dello spettacolo a causa della pandemia di Coronavirus.

La cantante ha infatti invitato il Governo ad "aiutare i professionisti dello spettacolo" che, ha voluto precisare "non sono star ma gente che lavora".

“Perché non si parla di loro e della loro angoscia?" chiede la Pausini, secondo cui è necessario che le autorità assicurino loro "un trattamento economico" e traccino "un’ipotesi realistica sul ritorno".

Un appello simile era stato mandato anche da Tiziano Ferro durante la puntata di Che Tempo Che Fa di domenica scorsa. Il cantautore aveva lanciato un appello al Governo affinché dia risposte certe sui concerti estivi che ormai sembrano tutti sulla via dell'annullamento per evitare il propagarsi del Coronavirus. Ferro, infatti, proprio come Laura Pausini ha chiesto di tutelare tutte le persone che lavorano nell'indotto della musica del vivo e dello spettacolo (fonici, tecnici delle luci ed addetti al montaggio di palchi e strumentazione) che, indubbiamente, sono tra i settori maggiormente colpiti.

Secondo alcuni esperti i concerti e festival potrebbero tornare da autunno 2021, da qui la richiesta di risposte.