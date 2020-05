Laura Pausini, Ligabue e Nek in concerto sul canale Youtube di Warner: il programma

L'estate che ci apprestiamo a vivere sarà orfana di concerti e festival musicali a causa delle misure di contenimento del Coronavirus. Per fare fronte a questa mancanza, però, Warner Bros ha deciso di lanciare un'iniziativa settimanale per tutti i fan della grande musica italiana.

Sul canale YouTube dell'etichetta saranno trasmessi per tutto il mese di giugno ogni settimana i concerti di Laura Pausini, Ligabue, Pino Daniele, Max Pezzali e Nek.

Si partirà alle ore 18:00 con il live di Laura Pausini del 2007 allo Stadio San Siro, una ricorrenza storica che l'ha fatta diventare la prima cantante donna in assoluta ad esibirsi alla scala del Calcio. Successivamente sarà la volta di Campovolo 2005, l'evento organizzato da Ligabue, per poi passare la palla a Pino Daniele ed ai concerti tenute a Cava De' Tirreni il 22 e 23 Maggio 1993. Per i fan di Max Pezzali e gli 883, invece, ci sarà una compilation delle immagini registrate durante i concerti tenuti a Milano, Genova, Roma e Treviso.

A chiudere l'iniziativa sarà Nek, con il live a Milano dell'8 Maggio 1997, in cui ha deliziato i suoi fan con i più grandi successi della sua carriera, costellata da hit, energia e canzoni che hanno segnato un'epoca per tanti italiani.



