Laura Pausini presa di mira su Instagram: ecco la sua risposta epica

Nonostante le molte difficoltà, questo 2020 è stato comunque un anno da incorniciare per Laura Pausini. La cantante 46enne originaria di Faenza ha infatti trionfato a La Voz Espana, portando sul podio ben 2 concorrenti della sua squadra.

L'eccessiva pubblicità riservata sui social al talent spagnolo non è andata giù a qualche suo follower, che in maniera non troppo carina ha detto alla Pausini di non essere interessato a ciò che accade in altre nazioni: "Perdonami Laura ma dei talent dell’America Latina NON CE NE FREGA NIENTE!".

Colui che ha scritto questo commento non si è reso conto però di aver commesso un clamoroso errore ed è stato così asfaltato dalla Pausini che gli ha detto: "Forse della geografia interessa ancor meno. La Spagna è in Europa!". Insomma l'ignaro hater probabilmente conscio dei grandiosi successi della cantante in America Latina, non aveva minimamente compreso che il talent canoro, equivalente a The Voice of Italy, fosse realizzato nella vicinissima Spagna.

In un'intervista rilasciata a Radio DeeJay, Laura Pausini ha rivelato di aver attraversato un momento particolarmente difficile di cui era a conoscenza solo Pippo Baudo. La cantante romagnola ha infatti perso la voce per ben 4 mesi. Intanto, come spesso succede per le star, si rincorrono voci su una sua nuova possibile gravidanza.