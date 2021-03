Laura Pausini: 'Sono pronta per condurre il Festival di Sanremo'

Reduce dalla vittoria ai Golden Globes e fresca della nomination agli Oscar per "Io Si", Laura Pausini sembra essere pronta per una nuova sfida. La cantante ha infatti dichiarato di voler presentare prima o poi il Festival della Canzone Italiana.

La 46enne romagnolo nel corso di un intervento su RTL 102.5 ha detto: "La Rai mi aveva chiesto in passato di condurre Sanremo, ma non mi sentivo pronta. Potrei farlo con Paola Cortellesi in un momento diverso da questo, nel caso in cui dovessimo avere tempo e voglia di divertirci. Finora non ho accettato perché non mi sento in grado di reggere una cosa del genere. Sicuramente non farei la direzione artistica: sono ‘plagiabile’, ho le mie preferenze, metterei solo i miei amici".

Laura Pausini ha però escluso però di condurre l'edizione 2022 del Festival di Sanremo, per ora infatti la cantante è pienissima di impegni e ovviamente sogna di raggiungere uno dei traguardi più ambiti della sua carriera come quello di un Oscar per la Migliore Canzone. Vedremmo come andranno le cose. Intanto, non possiamo fare altro che tifare per l'artista di casa nostra. Se in questi giorni ve la siete persa, ecco la lista completa delle nomination per gli Oscar 2021.