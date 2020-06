Laurea 'particolare' per la sorella di Chiara Ferragni: il look è già virale

Festeggiamenti in casa Ferragni per la laurea specialistica di Francesca, l'unica delle sorelle a non essere influencer. Francesca quest'oggi ha conseguito la laurea specialistica in chirurgia orale, in via telematica a causa delle misure di contenimento per il Coronavirus.

La seconda delle Ferragni, 33enne, si è laureata con 70/70esimi con lode e subito dopo la proclamazione sono partiti i festeggiamenti in casa. Francesca ha immediatamente pubblicato un selfie insieme a Chiara, Valentina e la mamma Marina. "Non potremmo essere più orgogliosi" ha commentato Chiara, che è immediatamente andata a casa dal piccolo Leone per portarlo al pranzo organizzato da Francesca.

Durante la discussione della tesi non sono mancati i momenti divertenti e proprio Chiara ha posto l'accento sull'outfit della sorella, caratterizzato da un tailleur e soprattutto delle ciabatte, per tenersi più comoda.

Francesca è l'unica ad aver seguito le orme di papà Marco, e dopo la laurea in odonoiatria e protesi dentale ha aggiunto al curriculum la specialistica in chirurgia orale conseguita all'Università di Milano. Anche il professore e la commissione si sono detti soddisfatti per il suo percorso di studi, motivo per cui hanno deciso di premiarla con il massimo dei voti e la lode.

