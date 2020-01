Laurel Lance in Arrow avrebbe dovuto indossare un costume ispirato al New-52

Avevamo parlato dell'interprete di Lauren Lance nelle scorse settimane, dopo la notizia del divorzio dell'attrice di Arrow, scopriamo una piccola curiosità riguardo il look che la supereroina avrebbe dovuto avere nella decima stagione della serie.

La prossima puntata di Arrow sarà ambientata nel 2040 e sarà un pilot per lo show dedicato a Dinah Drake, Mia Smoak-Queen e il personaggio interpretato da Katie Cassidy. Il concept artist Andy Poon ha voluto condividere con i fan un disegno che raffigura Lauren Lance con un costume ispirato al suo design nella collana di fumetti DC "New-52". Come potete leggere nel post presente in calce alla notizia, l'artista ha spiegato che le intenzioni degli showrunner erano di creare dei look più simili alle controparti cartacee, ma alla fine il lavoro di Andy Poon è stato scartato.

Il costume New-52 è stato ben accolto dai fan, che nei commenti all'immagine affermano come lo considerino migliore rispetto a quello indossato attualmente da Lauren Lance. Se volete dare una prima occhiata alla puntata finale dello show vi consigliamo di leggere questa notizia con le foto ufficiali dell'episodio conclusivo di Arrow, che andrà in onda il prossimo 28 gennaio e farà da introduzione al gruppo di supereroine guidate da Black Canary.