Lauren Coahn di The Walking Dead sarà la protagonista di Whiskey Cavalier, nuova serie ABC

A mesi di distanza dall'annuncio del pilot, ABC ha ufficialmente dato il via libera alla produzione della prima stagione di Whiskey Cavalier, serie a metà tra il dramma e la commedia, che vedrà Lauren Coahn di The Walking Dead protagonista assoluta.

La situazione contrattuale della nota attrice con il popolare serial della AMC era stata al centro di molti dibattiti, ma alla fine il tutto si è risolto con la notizia del suo ritorno nei panni di Maggie nella nona stagione.

Dato il suo impegno con Whiskey Cavalier, però, non sappiamo in che modo Lauren riuscirà a bilanciare le riprese sui rispettivi set ed in molti hanno già scommesso che il prossimo arco narrativo di The Walking Dead sarà l'ultimo per quanto concerne il suo personggio.

Questa la sinossi ufficiale di Whiskey Cavalier, il cui debutto è previsto per il prossimo autunno: "Quest'adrenalinico show racconta le vicedende del duro ma al tempo stesso dolce super-agente dell'FBI Will Chase (nome in codice: "Whiskey Cavalier"). Dopo la fine improvvisa di una relazione, gli viene affidato il compito di lavorare con la tosta agente della CIA Francesca "Frankie" Trowbridge (nome in codice: "Fiery Tribune"). Insieme dirigeranno una squadra di spie divertenti, buffe e piene di difetti che salveranno di tanto in tanto il mondo mentre affronteranno le strade tortuose dell'amicizia, dell'amore e delle politiche d'ufficio".

Nel cast dello show, scritto da David Hemingson e prodotto da Bill Lawrence, troviamo anche Scott Foley, Ana Ortiz, Tyler James Williams e Vir Das.