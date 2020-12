Lauren Cohan, la star di The Walking Dead ruba la scena nel nuovo video di Tom Petty

Lauren Cohan, la star di The Walking Dead, è comparsa sulla sua pagina ufficiale del social network Twitter per mostrare ai suoi follower un teaser per il video musicale di Tom Petty "Something Could Happen".

Inoltre, la Cohan e il regista Warren Fu si uniranno a diversi collaboratori di Petty, tra i quali il regista Julien Temple, la produttrice Anne-Marie Mackay e il musicista-produttore-cantautore Dave Stewart, per una conversazione virtuale ospitata da David Fricke di Rolling Stone martedì 8 dicembre alle 19:00 ET / 16:00 PST sul canale YouTube di Tom Petty.

Prima che Cohan tornasse sul set per la decima stagione di The Walking Dead, i cui episodi sono stati girati per sei settimane in tra settembre e ottobre, l'attrice aveva descritto l'esperienza di girare il video di Tom Petty come "piuttosto incredibile" parlando al Jimmy Kimmel Live: "Prima di fare il video, ho detto, 'Ok ragazzi, voglio davvero fare questo video, ma lo farò se riuscirete a seguire tutti i protocolli di sicurezza anti-covid che stiamo seguendo su The Walking Dead'."

The Walking Dead ha terminato le riprese il mese scorso per i suoi sei episodi bonus girati in sicurezza durante la pandemia. AMC ha posticipato la produzione dell'undicesima stagione quando gran parte dell'industria dell'intrattenimento ha chiuso i battenti a marzo.

