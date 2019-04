Lauren Cohan è vaga sul suo futuro nella decima stagione di The Walking Dead

Lauren Cohan pare che non sappia ancora quando e se tornerà nelle vesti di Maggie Rhee, dopo che ha spiegato di non aver fatto nulla al momento che riguardi The Walking Dead, che tornerà con la decima stagione in autunno. Per il momento l'attrice si è mostrata molto vaga riguardo alla possibilità di tornare a recitare nello show.

"Vedremo cosa accadrà" ha dichiarato Lauren Cohan a EW Morning Live sul suo ritorno nella decima stagione "Esistono sicuramente motivi interessanti perché ciò accada. E l'universo, ne faccio ancora parte. E non è finita. Quindi per me è entusiasmante. E mi emoziono molto perché parliamo di diverse possibilità".



Pare improbabile che Lauren Cohan sia presente nella decima stagione con una presenza regolare, soprattutto dopo aver abbandonato lo show in favore di una nuova serie della ABC, Whisky Cavalier. Ma l'attrice aveva manifestato l'interesse a tornare in The Walking Dead. Lauren Cohan non esclude affatto di tornare a recitare nel ruolo di Maggie.

"Non mi sento mai come se fosse il passato. Sono una persona troppo sentimentale. E la quantità di tempo passata con Maggie è una parte così grande di me" ha proseguito l'attrice.

"Lauren e io abbiamo avuto delle conversazioni e lei è entusiasta di tornare, anche per qualche episodio" ha spiegato la showrunner Angela Kang.



Bisognerà aspettare e vedere cosa succede. Lauren Cohan, oltre alla serie madre, potrebbe riprendere il ruolo di Maggie anche nei film dedicati al personaggio di Rick Grimes, interpretato da Andrew Lincoln. Si era parlato inoltre di uno spin-off su Maggie.