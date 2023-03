Lauren Graham compie 56 anni: 'Nessuno mi chiede mai consigli per le cose serie'

Alzi la mano chi vorrebbe una Lorelai Gilmore tutta per sé con cui confidarsi e alla quale chiedere consiglio su praticamente ogni aspetto dello scibile umano: i fan di Una Mamma per Amica, ne siamo sicuri, saranno già scattati in prima fila! Non tutti, però, sembrano così ansiosi di chiedere consigli a Lauren Graham.

L'attrice di Lorelai, che oggi spegne le sue prime 56 candeline, ha ammesso infatti di avere un problema per quanto riguarda le relazioni interpersonali: nessuno, ma proprio nessuno sembra prenderla in considerazione quando c'è da chiedere un consiglio su argomenti seri.

"Nessuno sembra volere mai un mio consiglio quando si tratta di cose serie. La gente mi chiede cose tipo: 'Chi ha fatto quel maglione?' oppure 'Come fai a mantenere i tuoi capelli così lisci?', ma nessuno viene a chiedermi pareri sulla vita sentimentale o cose del genere. A dirla tutta la mia sorellina si nasconde praticamente da me" sono state le parole dell'attrice al riguardo.

Decisamente ironico, insomma, che una sorte simile sia capitata all'interprete del personaggio a cui più di tutti milioni di fan hanno da anni l'istinto di chiedere consiglio su ogni proprio dramma esistenziale! Come si suol dire: l'abito non fa il monaco. Lorelai a parte, comunque, qui trovate un nostro approfondimento su Una Mamma per Amica.