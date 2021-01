Che fine ha fatto Lauren Graham? Ecco cosa fa oggi l'attrice di Una mamma per amica

Lauren Graham ha interpretato Lorelai Gilmore in Una mamma per amica per sette stagioni della fortunata serie e in seguito è tornata per il revival di Netflix del 2016. Ma cosa ha fatto dopo la fine dello show nel 2007?

Il suo ruolo di rilievo è senza dubbio quello di Sarah Braverman in Parenthood, serie ABC andata in onda dal 2010 al 2015. Tuttavia, ha trovato il tempo per apparizioni in film come 5 giorni fuori, Natale con i tuoi e Max.

Ma ovviamente Parenthood è stato il lavoro più duraturo dopodiché, è tornata a Stars Hollow per il revival Una mamma per amica: Di nuovo insieme, con la miniserie divisa in 4 parti che ha avuto grande successo sul servizio di streaming.

Tuttavia, la sua carriera non si è concentrata solo davanti alla telecamera, l’attrice ha anche trascorso parte del suo tempo scrivendo tre libri, due dei quali entrati nella lista dei bestseller del New York Times. Un giorno, forse pubblicato nel 2014 e Parlare a raffica pubblicato nel 2016.

Nel 2020 è tornata in tv con Lo straordinario mondo di Zoey della NBC la cui seconda stagione è ancora inedita in Italia. Di un anno fa la notizia che Lauren Graham è entrata nel cast di Mighty Ducks di Disney+.



Vorreste vederla di nuovo nei panni di Lorelai Gilmore? Chissà se vedremo mai un sequel del revival, nel frattempo scoprite che cosa ha fatto la sua collega Alexis Bledel dopo la fine di Una Mamma per amica.