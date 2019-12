Lauren Graham nelle nuove immagini di Zoey's Extraordinary Playlist

Tra un mese esatto debutterà su NBC il nuovo show che vede come co-protagonista l'ex star di Una mamma per amica, Lauren Graham, la comedy musicale intitolata Zoey's Extraordinary Playlist, e ora TVLine ha pubblicato in esclusiva nuove immagini della première della serie che segnerà il ritorno sul piccolo schermo di Graham.

In Zoey's Extraordinary Playlist, Lauren Graham interpreta Joan, pioniera femminile del tech che gestisce l'ufficio in cui lavora Zoey (Jane Levy). Graham sostituisce Carmen Cusack, che ha interpretato il personaggio nel pilota.

Lo show si concentra sul personaggio di Zoey, una giovane di San Francisco che scopre di avere il dono di sentire i pensieri intimi delle persone intorno a lei attraverso la musica.

Zoey's Extraordinary Playlist arriverà sugli schermi americani a partire dal 7 gennaio. Il cast comprende attori del calibro di Skylar Astin, Peter Gallagher, John Clarence Stewart e Mary Steenburgen.



Lo show riporta Lauren Graham a collaborare con NBC dopo le sei stagioni di Parenthood, show alla quale curiosamente si è unita anche in questo caso per sostituire un'altra attrice (Maura Tierney nel ruolo della mamma single Sarah Braverman).

Per Lauren Graham si tratta del ruolo televisivo più significativo dai tempi del revival di Una mamma per amica, uscito nel 2016 su Netflix.

Recentemente è apparsa anche in un episodio di Curb Your Enthusiasm.

Tra le star spicca la partecipazione di Mary Steenburgen, che si è unita al cast di Zoey's Extraordinary Playlist. Protagonista dello show è Jane Levy.