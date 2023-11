Anche Lauren Graham piange Matthew Perry: 'Sono ancora sotto shock'

Dopo i messaggi delle star di Friends, anche la protagonista di Una Mamma per Amica Lauren Graham ha condiviso un pensiero verso Matthew Perry, morto lo scorso 28 ottobre a 54 anni. Graham e Perry sono stati una coppia nel 2008 e l'attrice è sempre rimasta legata all'attore, conosciuto mentre interpretava il ruolo di successo di Lorelai Gilmore.

"Quest'ultimo anno era così orgoglioso del libro che aveva scritto e di quante persone aveva commosso", ha detto Graham in un'apparizione di giovedì su CBS Mornings. "È stato un successo che gli ha dato un livello di felicità che non vedevo in lui da molto tempo, quindi è un bel ricordo".

"Sono ancora sotto shock", ha aggiunto Graham. "È una perdita davvero tragica, e lui si lascia alle spalle un lavoro bellissimo. È una cosa di cui essere grati, e ancora, il libro significava davvero qualcosa per lui, quindi è stato un anno davvero felice per lui".

Poi ha ricordato con affetto la sua relazione con Perry. "Nessuno mi ha fatto ridere così tanto. Mi venivano le lacrime, a fiotti. C'era una tale gioia nello stargli vicino e nell'essere sua amica".

I due si sono conosciuti durante le riprese del film Birds of America del 2008 e sono rimasti sempre in contatto. Nel suo libro di memorie, Friends, amanti e la Cosa Terribile, Perry ha incluso una foto di loro due insieme, con la didascalia "Io e la bellissima Lauren Graham". E in una sessione di domande e risposte con i fan per il suo show, The Odd Couple, Perry l'ha definita "una delle mie persone preferite. Abbiamo una grande chimica quando lavoriamo insieme ed è divertente lavorare con una cara amica".

Negli ultimi giorni, dopo il messaggio congiunto, ciascuno dei protagonisti di Friends ha condiviso un ricordo personale nei confronti di Perry. Da Courteney Cox, che ha ricordato un affettuoso dietro le quinte della scena in cui Monica e Chandler finiscono a letto insieme per la prima volta, a Jennifer Aniston, che ha ricordato quando Chandler dice addio a Rachel, in procinto di partire per Parigi nell'ultima stagione della sit-com.

Nello stesso giorno sono arrivati anche i messaggi di Matt LeBlanc, David Schwimmer e Lisa Kudrow.