Lauren Graham sarà in un reboot di Mighty Ducks su Disney+

Debutterà entro la fine dell'anno su Disney+ Mighty Ducks, una serie in dieci episodi ispirata all'omonimo film del 1992 e ai suoi due sequel. Lauren Graham (Gilmore Girls) sarà la coach di una nuova squadra giovanile di hockey, che metterà su dopo l'esclusione di suo figlio Evan (Brady Noon) dai Ducks del titolo.

Il film Mighty Ducks risale al 1992, ed era interpretato da Emilio Estevez nel ruolo di Gordon Bombay, un avvocato diventato allenatore di una scalcagnata squadra di hockey di ragazzi del Minnesota. Tra gli alttori figuravano anche Joshua Jackson, Lane Smith ed Elden Henson. Nei due film successivi, datati rispettivamente 1994 e 1996, i Mighty Ducks sono diventati uno squadrone sempre più competitivo, e in questo reboot l'ex protagonista di Una mamma per amica fonderà una nuova squadra di ragazzini disadattati, per sfidare la cultura spietata della vittoria a tutti i costi degli sport giovanili americani.

Steve Brill, che ha scritto tutti e tre gli episodi della saga degli anni Novanta, sarà co-creatore e produttore esecutivo della serie, mentre gli showrunner saranno Josh Goldsmith e Cathy Yuspa. La regia sarà di James Griffiths e anche Lauren Graham sarà tra i produttori esecutivi. Le riprese di Might Ducks inizieranno questo mese.

Il giovanissimo Brady Noon è stato tra i protagonisti di Good Boys, sorprendente commedia uscita l'estate scorsa, e ha recitato anche in Marry me al fianco di Jennifer Lopez e Owen Wilson.

Tra i prossimi progetti di Disney+, sull'onda del successo di The Mandalorian, c'è anche la serie Turner & Hooch con Josh Peck.