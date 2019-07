Lauren Hissrich: 'Ecco quali sono le mie parti preferite di The Witcher'

Lauren Hissrich, nelle varie interviste in cui ha raccontato il lavoro svolto sull'adattamento di The Witcher, si è sempre dichiarata entusiasta dell'operazione e del risultato, nonché pienamente coinvolta nel mondo e nell'atmosfera delle opere di Sapkowski.

Alla showrunner è stato quindi chiesto quale aspetto di The Witcher abbia fatto maggior presa su di lei e quali siano state le sue impressioni dopo il panel tenuto al Comic-Con di San Diego, durante il quale sono stati svelati gli ultimi dettagli riguardo alla serie.

"Sono follemente eccitata! Sto praticamente tremando di eccitazione dopo il nostro panel. Sono stata online su Twitter per fare un Ask Me Anything. Ho cercato di continuare a rispondere, finché qualcuno non è finalmente venuto a dirmi 'Sei lì da un'ora!' Ho dovuto scollarmi dal telefono, perché davvero non sto nella pelle all'idea che il mondo stia per vedere qualcosa di ciò che abbiamo fatto!" Ha raccontato una Hissrich in preda alla foga.

Riguardo alle sue parti preferite, la showrunner ha invece dichiarato: "La mia parte preferita è stata assicurarci che ogni personaggio avesse ciò che gli era dovuto. Per me la storia riguarda Geralt, ma anche Ciri e Yennefer. La cosa più eccitante è stata scavare in profondità e scoprire chi fossero queste donne prima di Geralt, perché credo sia giusto che non le vediamo soltanto attraverso i suoi occhi. Quindi le vediamo un po' cercare loro stesse ed essere le eroine dei loro stessi viaggi. Una volta conosciutisi tra di loro questi personaggi tutto verte sull'impatto che ognuno di loro ha sulla vita dell'altro. Questo è stato davvero divertente".

Hissrich ha anche spiegato quali sono stati i criteri seguiti per le scelte di casting. Pare inoltre che in The Witcher sarà presente anche la famosa scena della vasca da bagno.