Lauren Hissrich su QUELLA scena di The Witcher con Geralt nella vasca

In una serie come The Witcher, piena di lotte, magia e creature mitologiche, possono essere tanti i momenti memorabili. Ma a volte, sono le cose più "semplici" a essere ricordate dall'audience... Come una certa scena con protagonisti Henry Cavill e una tinozza/vasca da bagno.

I primi 8 episodi di The Witcher sono arrivati, e alcuni di voi troveranno forse utile sapere che nel quinto, Desideri Incontenibili, l'igiene personale di Geralt di Rivia (e Yennefer di Vengerberg) sarà al centro dell'attenzione. Nel senso che Henry Cavill si farà un bel bagno nella vasca (a cui poi si aggiungerà anche Anya Chalotra).

Sentiamo cosa ha da dire la showrunner della serie, Lauren Hissrich, in merito.

"È così divertente, perché ovviamente era un meme dai videogiochi. Ma poi nella short story The Last Wish, Geralt è nella vasca. Yennefer insiste che si faccia il bagno. Perciò è stato il momento perfetto per unire del materiale dai racconti brevi originali, e allo stesso tempo inserire una strizzata d'occhio ai videogame e chi ci ha giocato, perchè volevamo che sapessero che pensiamo anche a loro. Sappiamo perfettamente che sono lì fuori. Soprattutto, essendo Americana, so che la maggior parte del pubblico americano conosce The Witcher più per i videogiochi che per i libri, mentre il pubblico europeo magari ha maggiore familiarità anche con i libri. Perciò è stato bello poter bilanciare anche le due fanbase" ha spiegato la Hissrich.

"E poi, siamo onesti... Henry Cavill in una vasca da bagno fa felici tutti quanti".

E come darle torto?

La prima stagione di The Witcher è attualmente disponibile su Netflix, mentre una seconda stagione è già stata ordinata dalla piattaforma streaming. Qui potete trovare la nostra recensione dei primi cinque episodi di The Witcher.