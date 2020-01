Lauren Hissrich rivela un aspetto della trama della seconda stagione di The Witcher

Un dettaglio della trama della seconda stagione di The Witcher è stato rivelato su Reddit dalla showrunner della serie, Lauren Hissrich, in risposta alla domanda di un fan.

Nella seconda stagione di The Witcher, annunciata ancor prima del debutto della serie su Netflix, scopriremo cosa accadrà ai mostri dello show. Parola di Lauren Hissrich.

Ma perché la cosa dovrebbe incuriosirci particolarmente? Perché nei libri di Andrzej Sapkoswski, come ricorda un utente della piattaforma, i mostri, proprio come i Witcher, iniziano a diventare una rarità.

"C'è una ragione in particolare per cui è stata tagliata la parte in cui anche i mostri, come i Witcher, si estinguono? È qualcosa che i fan dei libri non avevano gradito dei videogiochi" scrive un fan.

"La prima stagione è strutturata su una durata di una trentina d'anni per quanto riguarda Geralt, per cui i mostri non sono estinti in quel periodo. È qualcosa che approfondiremo maggiormente (in entrambi i casi) nella seconda stagione" risponde la Hissrich.

Quando poi lo stesso utente ribadisce come questo fosse "uno degli errori fatti già nei videogiochi", la showrunner elabora ulteriormente: "Si presentava un problema fondamentale per noi, qui. All'inizio dei libri (e della serie) si parla molto di quanto gli umani odino i Witcher, ma ne abbiano anche bisogno. È questo il problema. Aver bisogno di ciò che odi. Se ci fossero meno mostri proprio all'inizio della serie, allora non ci sarebbe un tale bisogno dei Witcher. Scomparirebbero, così come la loro leggenda, e l'odio si dissiperebbe. E noi avevamo bisogno di quell'odio nella serie, per capire perché il nostro eroe fosse un outsider. Per questo abbiamo scelto di mantenere una maggiore presenza di mostri durante quegli anni".



E voi che ne pensate? Intanto, Netflix sta preparando una sorpresa per i fan di The Witcher in attesa della seconda stagione... Che si possa davvero trattare della chiacchierata serie animata di The Witcher?