Lauren Hissrich sulle novità tecniche e 'l'addestramento' dei registi per The Witcher 2

Qualche giorno fa abbiamo appeso che la seconda stagione di The Withcer avrà quattro nuovi registi e stando alle dichiarazioni della showrunner Lauren Hirrsich non sarà l'unica novità: scopriamo le innovazioni che coinvolgeranno le sedie di regia e, forse, anche la linearità della storia.

Recentemente ospite di un podcast la Hissrich ha rivelato:

"Adotteremo un metodo chiamato "ripresa a blocchi": gireremo due episodi alla volta e per farlo avremo quattro registi. Due arrivano sul set e due vanno via. Una volta arrivati saranno sottoposti ad un duro addestramento, ovviamente su The Witcher, e sarà una sorta di "ok, mettiamoci al passo con tutto ciò che c'è da sapere: le tradizioni, le storie che abbiamo raccontato, cos'è una strige e che tipo di mostri ci sono". Forniamo informazioni su tutto il background e sto lavorando a stretto contatto con ognuno di loro, tanto nelle riunioni sullo stile che in quelle sulla produzione, per assicurarmi che comprendano gli script, i nostri obiettivi e tutto ciò che stiamo cercando di fare ".

In seguito aggiunge: "Ovviamente lascio che facciano il loro lavoro senza pressioni. Sono lì ogni giorno, principalmente come risorsa, ma lascio che la loro visione creativa prenda il sopravvento e che possano semplicemente continuare ad andare avanti e indietro [con la storia]."

Intanto, altri dettagli arrivano dal set di The Witcher 2 e sembra che la produzione abbia fatto tesoro delle critiche e dei suggerimenti dei fan, mantenendo però alcuni punti fermi, come il carattere introspettivo che caratterizzerà la seconda stagione.