Lauren Hissrich di The Witcher annuncia: 'Ci saranno nuovi e divertenti personaggi'

Dopo il clamoroso successo della prima stagione, la showrunner Lauren Hissrich ha dichiarato che nella stagione sequel di The Witcher saranno presenti nuovi e divertenti personaggi.

All'interno della serie fantasy di Netflix, con protagonista l'attore Henry Cavill nel ruolo del celebre Geralt di Rivia, sono stati introdotti molti dei personaggi più noti ai fan dei romanzi e dell'adattamento videoludico, come la maga Yennefer (Anya Chalotra) o la giovane principessa Ciri (Freya Allan).

Durante un intervento sul portale Reddit, la showrunner ha stuzzicato la curiosità degli utenti facendo riferimento all'arrivo di nuovi personaggi che andranno ad arricchire il cast dello show, sottolineando anche l'importanza di introdurre immediatamente i personaggi di Yennefer e Ciri:

"Si possono sempre introdurre nuovi personaggi con il procedere dello show. Anche noi faremo così, ci sono nuovi divertenti personaggi in arrivo per la seconda stagione. La cosa importante, per me, era che il pubblico potesse capire fin dall'inizio che la storia è incentrata su Geralt, ma anche su Yennefer e Ciri, e su ciò che accade quando si ritrovano insieme e formano una famiglia".

Che aspettative avete per la futura seconda stagione? Nel frattempo sono già iniziate le ricerche per le location di The Witcher 2, mentre la stessa Hissrch ha parlato anche del ruolo di Ranuncolo nella seconda stagione, il personaggio interpretato dall'attore Joey Batey, protagonista del celebre tormentone Toss a coin to your Witcher.