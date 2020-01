Lauren Hissrich di The Witcher rassicura i fan sui difetti della serie di Netflix

Continuano le interviste alla showrunner di The Witcher: Lauren Hissrich è intervenuta in una discussione su Reddit, parlando di quegli elementi considerati dei difatti delle prime otto puntate della serie.

In particolare si riferisce alle varie linee temporali diverse in cui sono ambientate le storie di Geralt, Ciri e Yennefer e che hanno confuso numerosi spettatori dello show presente nel catalogo di Netflix: "Abbiamo utilizzato questa struttura narrativa così da poter mostrare i racconti di Geralt (che penso essere fondamentali per il mondo di The Witcher) e introdurre anche Ciri e Yennefer. Le loro storie non sono simultanee, quindi sapevamo dall'inizio che avremmo dovuto giocare un po' con il tempo. Questo cambierà nella seconda stagione perché le loro storie si uniranno".

Dopo le rassicurazioni ai fan la showrunner rivela cosa pensa delle reazioni del pubblico alla struttura della prima stagione: "Onestamente non credevo che sarebbe la parte più contestata della stagione. In molti mi hanno detto di non averlo capito prima della quarta puntata ed era proprio questo il nostro obiettivo. È una questione di gusto personale, mi piacciono i film con struttura che devo capire, ad altri però non piacciono. E queste persone saranno felici perché la seconda stagione sarà diversa :)".

Se cercate altre indiscrezioni sui lavori della serie vi segnaliamo questa notizia sul podcast dedicato a The Witcher organizzato da Lauren Hissrich.