Lauren Hissrich di The Witcher parla dei cambiamenti nel personaggio di Jaskier

Abbiamo scoperto come sono state create le armi del protagonista di The Witcher, ora invece la showrunner della serie ci parla di alcuni cambiamenti apportati all'esilarante personaggio di Jaskier, conosciuto anche come Dandelion.

In un'intervista concessa ai microfoni di Vulture, Lauren Hissrich ha parlato di come hanno reso meno losco il comportamento del bardo con le donne, rimanendo sempre fedele al suo grande amore per le avventure romantiche: "Non volevamo rappresentarlo come uno che non fa altro che andarsene in giro ad approfittare di donne indifese. Per questo abbiamo pensato di circondarlo di donne forti e non ragazze che non aspettano altro di essere salvate".

Continua la sua spiegazione: "Quando inserisci delle donne forti in una serie anche gli interpreti maschili diventano più forti. Sono in molti a non capire questo concetto, pensano che se ci sono donne forti allora gli uomini devono essere deboli, ma è il contrario, anche gli uomini sono più forti così. Jaskier ama le persone, le donne e in particolare le donne che amano lui".

L'intervista si chiude con gli apprezzamenti di Lauren Hissrich per l'interpretazione di Joey Batey, che è riuscito a rendere subito credibile il personaggio di Jaskier. Mentre aspettiamo una data di uscita per le prossime puntate dello show, vi segnaliamo questa aggiunta al cast di The Witcher.