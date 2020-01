Lauren Hissrich di The Witcher parla di Mark Hamill e del suo possibile casting

Continuano le notizie riguardo al casting della seconda stagione delle avventure dello strigo Geralt. Mentre iniziano a circolare voci riguardo la presenza di Kristofer Hivju in The Witcher 2, la showrunner della serie ha anche rivelato cosa ne pensa di Mark Hamill nei panni di Vesemir.

Durante un'intervista concessa ai giornalisti di IGN infatti, Lauren Hissrich ha rivelato di essere al corrente dell'interesse che l'interprete di Luke Skywalker nutre per la parte e del grande entusiasmo dei fan di fronte alla possibilità di vederlo nei panni del maestro di Geralt: "È stato uno dei primi momenti in cui ho pensato oddio ma sta succedendo davvero? Mark Hamill conosce il progetto e sarebbe interessato a recitare?". Dopo lo stupore iniziale, continua: "Ho sempre trovato Mark molto interessante e lui sembra convinto dal nostro progetto. Non abbiamo ancora contattato il suo agente perché non stiamo ancora cercando qualcuno per Vesemir, ma detto questo sto amando tutto quello che sta accadendo su internet, anche la reazione dei fan. Ovviamente sappiamo quanto è grande la fan base di The Witcher e il pensiero di aggiungerci quella di Star Wars mi fa andare fuori di testa!".

Sembra quindi che sia ancora presto per avere altre notizie a riguardo, nonostante questo gli appassionati continuano a spingere per poter vedere Mark Hamill recitare in compagnia di Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan e tutti i nuovi membri del cast di The Witcher.

Abbiamo scoperto che la troupe della serie è attualmente impegnata a cercare le location giuste per la seconda stagione di The Witcher, nei prossimi mesi invece sapremo chi avrà l'ambito ruolo di Vesemir.