Lauren Ridloff di The Walking Dead parla del suo ruolo in The Eternals

Mentre aspettiamo di vedere quali saranno le conseguenze dell'inaspettato finale della nuova puntata di The Walking Dead, vi segnaliamo questa intervista a Lauren Ridloff, l'interprete di Connie nella serie prodotta da AMC.

In una comparsa a Talking Dead, lo show in onda dopo le puntate dell'opera ispirata ai fumetti di Robert Kirkman, l'attrice statunitense ha commentato le somiglianze tra Connie e Makkari, in particolare il fatto di interpretare il primo supereroe sordo, come il suo personaggio in The Walking Dead: "Sono entusiasta! Amo che i due personaggi hanno questa cosa in comune, inoltre sono entrambe delle donne forti, spaccano. E sono insieme ad un gruppo, non lavorano in solitaria, fanno parte di un gruppo e di una comunità, quindi trovo i parallelismi tra Connie e Makkari di The Eternals molto azzeccati".

Durante l'ultimo D23 è stato mostrato il design dei personaggi della prossima serie TV di Disney+, ecco cosa ha da dire a riguardo Lauren Ridloff: "Sembra veramente forte nel suo costume da supereroe, sopratutto se la paragoniamo alla Connie piena di terra che interpreto nel set di The Walking Dead".

L'attrice ha poi parlato del fato del suo personaggio in The Walking Dead 10, anche se ha ammesso che non è ancora tutto perduto per Connie.