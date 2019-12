Lauren Schmidt Hissrich loda il lavoro di Henry Cavill in The Witcher

Durante una recente intervista promozionale con Collider, la sceneggiatrice Lauren S. Hissrich ha lodato l'interpretazione di Henry Cavill in The Witcher, la nuova serie fantasy prodotta e distribuita da Netflix.

"Henry è un grande fan dei videogiochi" ha spiegato la showrunner, parlando della dedizione della star. "È la prima cosa che lo ha attratto nel mondo di The Witcher, è un giocatore piuttosto accanito. Quando ha scoperto che Netflix stava realizzando una serie basata sui libri, è stata la prima volta che lui stesso ha saputo che quei videogame che tanto amava erano a loro volta tratti da una saga letteraria. La prima cosa che fece fu uscire di casa e comprarli tutti, poi è tornato a casa e li ha letti uno dietro l'altro. Per me Henry è il fan numero uno della saga. E l'ho scelto soprattutto per questo, perché oltre ad essere una grande star del cinema, era il grande fan del grande franchise che stavo cercando di adattare, ed è stato di grande beneficio per me perché è arrivato nel progetto con un mucchio di idee."

La Hissrich ha proseguito:

"Henry ha la sua opinione personale su chi sia Geralt. E poi, ovviamente, avevamo la sceneggiatura, che io e gli altri sceneggiatori avevamo scritto, nella quale avevamo messo le nostre idee su ciò che doveva essere il nostro Geralt. La magia in televisione avviene tramite la collaborazione, quindi sono le mie idee e le sue idee, e ci sediamo e le tiriamo fuori. Nel nostro primo incontro, stavamo parlando del colore dei suoi occhi, di come avremmo realizzato i suoi capelli bianchi e di altre cose. Fin da quel primo incontro notai la sua passione e il suo desiderio di rendere giustizia a Geralt, e questo è tutto ciò che vuoi da un attore. Inoltre, Henry è un vero leader, ed è qualcosa di cui hai bisogno in uno spettacolo di queste dimensioni e portata. Ha la migliore etica del lavoro di chiunque abbia mai incontrato, ed è gentile, educato e rispettoso. Stabilisce davvero il tono sul set, e questa è un'altra cosa incredibile. Non penso a lui come a Henry Cavill, la star del cinema. Mi rendo conto che ci sono molte persone che dicono: 'Oh, mio ​​Dio, Superman!' È fantastico."

The Witcher è disponibile su Netflix. Per altri approfondimenti vi rimandiamo al processo creativo della Hissrich e al futuro della serie, che la sceneggiatrice vorrebbe proseguire per sette stagioni.