Il titolo di lavorazione di Moon Knight farà impazzire i fan della Marvel

Iniziano a farsi insistenti le notizie su Moon Knight, nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe che arriverà sulla piattaforma di streaming on demand Disney+ sotto forma di mini-serie televisiva.

Con le riprese che dovrebbero iniziare quest'anno e Daniel Radcliffe vociferato per il ruolo, Production Weekly riporta il titolo di lavorazione della serie, che secondo quanto riferito dovrebbe essere Spectorcorp Productions.

Questo titolo suonerà familiare ai fan dei fumetti Marvel: ad un certo punto della sua storia editoriale, Marc Spector a celebre crea anche una nuova società - chiamata appunto Spectorcorp - per celare alcuni investimenti pensati per acquistare nuove attrezzature per la sua campagna da vigilante, e almeno secondo il titolo provvisorio sembrerebbe che la serie Marvel Studios potrebbe ispirarsi a quella particolare storia in qualche forma o modo.

Anche la parte "Productions" del titolo è un riferimento ai fumetti, dato che il personaggio ha anche posseduto una società di produzione televisiva e cinematografica, il che consentirebbe alla serie di mettere in scena alcuni momenti a dir poco meta-narrativi che ben si prestano a Marc Spector e soci, che in una celebre run a fumetti investì(rono) nel ramo dello spettacolo e creò una serie televisiva intitolata The Legend of Khonshu.

