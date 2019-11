È in lavorazione The Elric Saga, serie TV sul personaggio di Elric di Melnibonè

Continua la ricerca della prossima saga fantasy di successo: mentre Amazon ha rinnovato Il Signore degli Anelli per una seconda stagione, il celebre sito Deadline riporta che una serie TV dedicata al personaggio di Michael Moorcock e intitolata The Elric Saga sarebbe attualmente in lavorazione.

Ad occuparsi della trasposizione per piccolo schermo di una delle opere fantasy più famose sarà New Republic Pictures, grazie al lavoro dei produttori Brian Oliver e Bradley J. Fischer. Insieme a loro troveremo Glen Mazzara, tra i responsabili di "The Walking Dead" e "The Shield" e Vaun Wilmott, conosciuto per il suo lavoro in "Prison Break" e "Star Trek: Discovery".

Ecco le parole con cui Fischer ha deciso di annunciare la serie: "Glen, Vaun, Brian ed io siamo cresciuti con i celebri lavori di Michael Moorcock e la saga di Elric è stato uno dei titoli che più hanno influenzato il genere fantasy-horror. Siamo onorati di aver ricevuto il compito da parte di Mike e Linda Moorcock di trasporre un personaggio ed un universo ricchi e originali come Elric e speriamo di riuscire a creare l'opera entusiasmante e mozzafiato che i fan di questa storia chiedono da tempo". Per chi non avesse mai letto i libri dell'autore britannico, narrano le gesta del sovrano di Melnibonè, regno ormai caduto in rovina. Elric è un vero e proprio antieroe, che sfrutta il potere della sua spada maledetta e la sua divinità protettrice, Arioch signore del Caos, per sconfiggere i suoi avversari.

The Elric Saga ha tutte le carte in regola per diventare un prodotto di punta del genere fantastico, orfano di una serie di riferimento dopo la conclusione di Game of Thrones. Nel frattempo si fa sempre più vicino il 20 dicembre, data di uscita dello show sullo strigo con protagonista Henry Cavil, come sicuramente saprete Netflix ha voluto dare fiducia al progetto, rinnovando The Witcher per una seconda stagione.