I lavori di The Walking Dead 11 non sono stati ancora compromessi dal Coronavirus

Mentre il finale di The Walking Dead 10 è stato rimandato e la produzione di The Walking Dead: World Beyond è stata sospesa , la showrunner Angela Kang ha rassicurato i fan spiegando che per ora la pandemia in corso non ha compromesso particolarmente lo stato dei lavori della prossima stagione della serie post-apocalittica.

Come vi avevamo raccontato nei giorni scorsi, infatti, gli sceneggiatori di TWD stanno lavorando da casa e poiché manca ancora abbastanza tempo prima dell'inizio delle riprese e si è concentrati nella fase di scrittura, lo stato di quarantena non è stato ancora deleterio come avvenuto per tante altre produzioni.



"Gli scrittori continuano a lavorare", ha spiegato Kang a Deadline. "Mancano ancora diverse settimane prima di poter pensare alle riprese e dunque la situazione non è diventata ancora troppo destabilizzata". L'autrice ha raccontato che il team di scrittori di The Walking Dead sta lavorando come tutti gli altri nelle stesse situazioni di questi giorni, ma ha anche rivelato che già da prima del caos portato dal COVID-19 erano ben attrezzati per il lavoro in remoto, per esempio con video-conferenze su base regolare. "Di norma, sono molto severa a riguardo: se sei malato, non venire in ufficio", ha dichiarato Kang.



Intanto, l'ultimo episodio con Michonne è stato il più visto della decima stagione, dopo la première. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla recensione di The Walking Dead 10x13.