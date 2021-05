Che lavoro fa Bernadette di The Big Bang Theory? Approfondiamo il personaggio

The Big Bang Theory è una serie televisiva creata e ideata da Chuck Lorre e Bill Prady, e interpretata principalmente da Johnny Galecki, Jim Parsons e Kaley Cuoco. Sono stati tanti i personaggi che nel corso delle 12 stagioni hanno catturato i cuori degli spettatori, ma uno più degli altri.

Stiamo parlando di Bernadette Maryann Rostenkowski-Wolowitz, un personaggio della sitcom The Big Bang Theory, interpretata da Melissa Rauch e doppiata in italiano da Gemma Donati. Bernadette, che viene da Yorba Linda, è carina ed intelligente, ma con una voce estremamente acuta e il complesso dell'altezza. Vi abbiamo già parlato da dove l'attrice ha preso spunto per la sua particolare voce, ma adesso è arrivato il momento di parlarvi della sua carriera lavorativa.

Possiede un dottorato di ricerca in microbiologia ed è amica di Penny, la quale la presenta ad Howard. Inizialmente Bernadette lavorava con Penny alla Cheesecake Factory per pagarsi il dottorato, ma dopo averlo ottenuto inizia a lavorare per una grande casa farmaceutica che le permette di guadagnare molti più soldi di Howard, cosa che all'inizio causa anche problemi tra i due.

Successivamente la ragazza fa assumere Penny nella sua società come rappresentante farmaceutica. Purtroppo, però, nonostante sia una microbiologa competente e rispettata, i suoi colleghi non hanno una buona opinione di lei, infatti molti sul posto di lavoro la temono per via del suo carattere irascibile, oltre al fatto che sa essere un po' meschina e manipolatrice, specialmente quando mette al primo posto la carriera invece del rispetto per i colleghi.

