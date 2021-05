Che lavoro faceva Negan? Scoprite il passato e le origini del villain di The Walking Dead

Durante l'episodio "I peccati di Negan" dell'ottava stagione di The Walking Dead sono successe molte cose importanti. Daryl e Rick hanno iniziato a picchiarsi a vicenda, Eugene sembrava capire che Dwight era diventato una spia e padre Gabriel ha finalmente realizzato il suo scopo.

In mezzo a tutto questo si sono anche compresi alcuni retroscena del grande cattivo della serie, perché Negan si è confessato con Gabriel rivelando alcune interessanti informazioni tra cui il suo lavoro.

Nel suddetto episodio, Negan dice a Gabriel che ha lavorato con i bambini prima dell'apocalisse. E sembra considerarlo importante, nonché un lavoro che cambia la vita:

"Se non mostri loro la strada, si trasformano in spazzatura. I piccoli diventano subito grandi grandi. Quindi mostri loro la strada. E anche gli adulti ne hanno bisogno. Le persone sono deboli".

Negan presenta il lavoro con i bambini come il primo passo nella sua evoluzione in un leader, ma che tipo di lavoro era esattamente? Nel fumetto Here’s Negan, apprendiamo che Negan era in realtà un insegnante di ginnastica di una scuola superiore, nonostante già all'epoca mostrasse un linguaggio molto scurrile anche nei confronti degli studenti. Nelle prime pagine del fumetto, vediamo Negan che maledice graficamente alcuni dei suoi studenti mentre li sconfigge a ping-pong.

Anche se il suo lavoro specifico non è mai stato menzionato nell'ultimo episodio, il fatto che dica di aver lavorato con i bambini significa che lo spettacolo probabilmente segue il materiale originale per quanto riguarda l'occupazione pre-apocalittica di Negan.

