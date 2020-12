Che lavoro fa Rachel in Friends? L'evoluzione completa del personaggio di Jennifer Aniston

Gli anni passano, ma l'amore per Friends per nulla anche grazie alle numerose repliche andate in onda negli anni. La serie televisiva sta anche per tornare con una reunion, ma vediamo in che modo si è evoluto il personaggio di Rachel dal punto di vista lavorativo.

Il primo lavoro di Rachel è stato quello di cameriera al Central Perk, ovvero la caffetteria in cui può frequentare i suoi amici. Non era certamente la sua prima scelta, ma era pur sempre un lavoro. Rachel, però, divenne celebre per essere una cameriera terribile. Ha sbagliato tanti ordini, ha preso lunghe pause per uscire con i suoi amici ed era sconvolta dal fatto che non stesse lavorando nella moda.

Dopo aver trovato il coraggio di lasciare il suo lavoro di cameriera, Rachel ha accettato un lavoro come assistente presso la Fortunata Fashions. Ma non era il lavoro nella moda che aveva sperato che fosse. Ironia della sorte, il lavoro richiedeva anche di portare il caffè al proprio capo.

Qualche anno per dopo la vediamo finalmente lavorare nella moda. Dopo aver incontrato Mark Robinson al Moondance Diner, questo la aiuta a trovare un lavoro nel suo dipartimento. Come con qualsiasi lavoro, c'erano alcuni ostacoli. Fin dall'inizio, Ross (che all'epoca usciva con Rachel) era estremamente geloso di Mark e quasi ha sabotato la sua carriera per questo. A un certo punto, è stata anche retrocessa a personal shopper. Rachel, però, è riuscita a riprendersi e alla fine ottiene l'opportunità dei suoi sogni da Ralph Lauren.

Dopo alcuni colloqui di lavoro scomodi e imbarazzanti, a Rachel viene offerto un lavoro da Ralph Lauren che la vedrà sbocciare fino ad una posizione esecutiva. Sì, nel corso di questo lavoro ci saranno altri dubbi e problemi tra cui un licenziamento improvviso dopo un invito di assunzione da parte di Gucci e il rischio di dover partire per Parigi per lavorare da Luis Vuitton che giungerà con l'iconico finale della decima stagione di Friends, ma alla fine questo sarà il suo lavoro definitivo.

