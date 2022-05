Law & Order 22, Anthony Anderson non tornerà nella prossima stagione

Anthony Anderson non tornerà nella prossima stagione di Law and Order: l'attore che era tornato a interpretare il detective Kevin Bernard nella passata stagione del longevo legal drama, non farà parte del cast della recentemente annunciata stagione 22 di Law & Order.

"L'iconico marchio Law & Order è da tempo sinonimo di NBC e non potremmo essere più entusiasti di riportare tutti e tre questi show per la stagione 2022-2023. È una testimonianza della brillantezza della narrazione di Dick Wolf, che incolla il pubblico a questi personaggi indimenticabili settimana dopo settimana, anno dopo anno" ha dichiarato qualche settimana fa Lisa Katz, presidente di NBC Entertainment, annunciando il rinnovo di Law & Order e degli spin-off Law & Order: Unità Vittime Speciali e Law & Order: Organized Crime.

Quello di Anderson non era stato l'unico ritorno nel cast di Law & Order: la stagione 21 infatti aveva dato il bentornato anche allo storico Jack McCoy di Sam Waterston.

In ogni caso, la decisione di Anderson di non rinnovare il contratto annuale ormai scaduto sembra essere definitiva, anche se l'episodio finale di Law & Order 21 non aveva in alcun modo lasciato segnali di una possibile uscita di scena del detective Bernard.

Di recente, l'attore ha portato a termine l'ottava e ultima stagione di Black-ish, la serie del network ABC della quale è stato protagonista e produttore e grazie alla quale ha ricevuto sette nomination consecutive agli Emmy Awards. A proposito di Black-ish, avevate letto la nostra intervista esclusiva a Anthony Anderson in occasione dell'arrivo dello show sul catalogo italiano di Disney+?