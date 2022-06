Law & Order 22, confermato il ritorno di Sam Waterston!

Dopo il suo grande ritorno in Law & Order 21, Sam Waterston tornerà a interpretare Jack McCoy anche nella stagione numero 22 di Law & Order: la conferma arriva da Deadline che riporta la notizia dell'accordo per una nuova annata dello show NBC.

La notizia arriva pochi giorni dopo quella del mancato ritorno di Anthony Anderson nei panni del detective Kevin Bernard: il protagonista di Black-ish era tornato a far parte dello show con un contratto annuale limitato alla scorsa season.

"L'iconico marchio Law & Order è da tempo sinonimo di NBC e non potremmo essere più entusiasti di riportare tutti e tre questi show per la stagione 2022-2023" aveva dichiarato qualche settimana fa Lisa Katz, presidente di NBC Entertainment, annunciando il rinnovo di Law & Order e degli spin-off Law & Order: Unità Vittime Speciali e Law & Order: Organized Crime.

Dopo il debutto nel 1990, lo show è andato avanti per vent'anni, fino alla cancellazione nel 2010: nonostante la sua fine, la serie TV crime ha mantenuto livelli di popolarità tali da dar vita a un franchise popolato di serie spin-off e di puntate crossover con altri show. Dopo una pausa lunga 12 anni, i fan hanno finalmente ottenuto una nuova season con l'annuncio del ritorno di Law & Order.

Il celebre attore statunitense Sam Waterston ha interpretato il procuratore Jack McCoy dalla quinta stagione di Law & Order andata in onda nel 1994 fino alla cancellazione dello show nel 2010. Successivamente, l'attore è stato impegnato in molti progetti tra cui la serie Netflix Grace and Frankie giunta alla settima e ultima stagione.

La conferma del suo ritorno dopo per il prossimo ciclo di episodi della celebre serie crime non può che far felici i fan di lunga data, nell'attesa di conoscere la finestra d'uscita della stagione 22 di Law & Order.