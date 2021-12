Law & Order: Camryn Manheim entra a far parte del cast della stagione 21

Dopo 11 anni tornerà Law & Order su NBC, con la sua ventunesima stagione. Il creatore dello show Dick Wolf ha promesso grandi cose, e i fan adesso vogliono qualche informazione in più. Secondo un'ultima notizia, Camryn Manheim si sarebbe unita al cast.

A riportarlo è Deadline, che aggiunge che la vincitrice di un Emmy Manheim interpreterà Lt. Kate Dixon, che avrà dunque il compito di succedere a Lt. Anita Van Buren, interpretata da Epatha Merkerson, il personaggio apparso in più episodi dello show, 390. Se vi sembra di aver già sentito il nome di Manheim, ci pensiamo noi a rendervi noto dove: l'attrice è infatti apparsa in serie come The Practice, Ghost Whisperer, Stumptown e Person of Interest.

Camryn Manheim si unisce ad un cast già formato da Anthony Anderson, che riprenderà il suo ruolo come Det. Bernard, Jeffrey Donovan, che sarà un poliziotto ancora senza nome, e Hugh Dancy che interpreterà un assistente procuratore distrettuale. Secondo quanto sappiamo, questa nuova season riprenderà la formula (di successo) delle precedenti, che ha avuto il merito di catapultare molte generazioni all'interno del sistema legale statunitense in modo molto efficace.

La prossima stagione di Law & Order arriverà negli Stati Uniti a partire dal 24 Febbraio 2022, nello slot prima degli spin-off Law & Order: SVU e Law & Order: Organized Crime.