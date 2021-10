Law & Order, il creatore entusiasta del ritorno della serie: 'Ne varrà la pena'

La notizia degli ultimi giorni è che Law & Order torna in tv dopo 11 anni, con una nuova stagione, la ventunesima, che nonostante il tempo passato non si discosterà molto dalla formula che l'ha resa una serie di successo. In una recente intervista il creatore dello show Dick Wolf ha parlato di ciò che c'è da aspettarsi dai nuovi episodi.

"Non rinuncio mai alle cose in cui credo" ha raccontato Wolf a Variety. "Ci è voluto molto tempo, ma ne è valsa la pena."

Law & Order 21, ha anticipato il produttore, avrà lo stesso formato delle precedenti stagioni, pur con un cast profondamente rinnovato. "Questa sarà la stagione 21, quindi è lo stesso Law & Order che tutti conoscono dai precedenti vent'anni" ha continuato Dick Wolf. "Quindi non c'è davvero nulla da aggiustare, vogliamo solo continuare a raccontare grandi storie. I personaggi saranno come sempre tre poliziotti e tre procuratori distrettuali. Ci approcciamo alla narrazione sempre allo stesso modo: buona scrittura, recitazione e valori di produzione e diamo agli spettatori ciò che vogliono. Questo è stato il nostro mantra dal primo giorno."

La stagione 20 di Law & Order è andata in onda per la prima volta in Italia nel 2013. La serie e i suoi vari derivati sono stati definiti da Wolf "una sorta di comfort food" televisivo, e riescono a conquistare sempre un buon numero di spettatori.