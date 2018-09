Law & Order: Hate Crimes, NBC dà il via libera ad un nuovo spinoff della celebre serie TV

Mentre Law & Order: SVU si avvicina ad una ventesima stagione da record, NBC ha deciso di ampliare ulteriormente il celebre franchise televisivo con un nuovo spinoff composto da 13 episodi e intitolato Hate Crimes. Scoprite di più dopo il salto.

Co-creato da Dick Wolf e Warren Leight, Law & Order: Hate Crimes sarà ambientato a New York, città dove i crimini motivati dalla discriminazione sono oggetto di indagini approfondite da parte di un'élite di investigatori appositamente formati. Dietro i titoli dei giornali e i video virali, questi investigatori diversi, dedicati e appassionati non si fermeranno di fronte a nulla per portare i criminali dinanzi alla giustizia.

Wolf, ideatore di Law & Order, ha voluto così commentare l'annuncio: "Come accade in tutte le mie serie crime, voglio rappresentare la realtà quotidiana nelle nostre città e far luce sulle vittime di vasta portata e mostrare che la giustizia può prevalere. Vent'anni fa, quando SVU ha avuto inizio, pochissime persone si sentivano a proprio agio nel denunciare questi crimini, ma quando si portano le storie nei salotti delle persone - con personaggi empatici come Olivia Benson - può iniziare un vero dialogo. Questo è ciò che spero si possa fare con questo nuovo progetto, in un mondo dove i crimini motivati dall'odio hanno raggiunto un livello troppo elevato."

Hate Crimes rappresenta la settima installazione nel rinomato franchise di Law & Order. La task force dello spinoff sarà introdotta nell'ultima parte della ventesima stagione di Special Victims Unit, il cui debutto è fissato al 27 settembre sulla NBC con una premiere divisa in due parti.