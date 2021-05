Law & Order, nuovo crossover in arrivo? I commenti di Christopher Meloni e Dylan McDermott

Christopher Meloni e Dylan McDermott, star di Law & Order: Organized Crime, sono state interrogate sulla possibilità di un nuovo crossover per il franchise. Vediamo cosa hanno risposto.

È passato ormai un anno da quando venne annunciato il ritorno di Christopher Meloni nel ruolo di Elliot Stabler, e al momento l'attore condivide lo schermo con la star di American Horror Story e Hollywood Dylan McDermott in Law & Order: Organized Crime.

Occasionalmente, però, ci capita di assistere anche a dei crossover tra i titoli del franchise di Law & Order, e non contando quelli già in programma con Law & Order: SVU, i fan sarebbero convinti che le strade di Organized Crime stiano per incrociarsi anche con altri show.

Il sospetto è nato quando NBC ha annunciato che le serate del giovedì saranno dedicate interamente a Law & Order a partire da questo autunno, con Law & Order: For the Defense, Law & Order: Special Victims Unit e Law & Order: Organized Crime.

Non è difficile dunque comprendere come si possa sentire aria di un triplo crossover...

"Wow, è davvero una bella domanda" ha risposto Meloni quando gli è stato chiesto se fosse possibile.

"Un crossover tra crossover di un crossover? Voglio dire, cielo, chi lo sa? Chi può davvero saperlo?" ha aggiunto McDermott.

"Certo bisognerà tenere le orecchie aperte per vedere che succede" ha poi consigliato Meloni al reporter di E! Online.

E voi, che ne pensate di questa eventualità? Fateci sapere nei commenti.