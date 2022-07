Law & Order: Organized Crime, 31enne addetto della troupe ucciso sul set

Un componente della troupe di Law & Order: Organized Crime, spin-off del celebre e longevo legal drama NBC Law & Order, è stato colpito e ucciso sul set: stando alle prime informazioni disponibili, la vittima è un addetto al parcheggio che è stato ucciso mentre era seduto in un'auto sul set della Universal Television, che ha sospeso la produzione.

Stando a quanto riporta Deadline, l'uomo di 31 anni (il cui nome non è ancora stato reso pubblico poiché la famiglia non sarebbe ancora stata raggiunta) era seduto in un veicolo nell'area di Greenpoint a New York quando è stato colpito a morte attorno alle ore 5.15 locali.

L'uomo si trovava nella zona per contribuire alla predisposizione logistica dell'area in vista delle riprese che sii sarebbero dovute svolgere nella giornata di oggi. Trasportato in ospedale, è stato dichiarato morto alle ore 6.00 circa. Al momento non si ha notizia di arresti o sospettati correlati a questo omicidio, ma la situazione è in continua evoluzione.

"Siamo terribilmente rattristati e scioccati di sapere che uno dei componenti della nostra troupe è stato vittima di un crimine questa mattina ed è morto. Stiamo collaborando con le forze dell'ordine locali mentre continuano nelle loro indagini. Il nostro affetto va alla sua famiglia e ai suoi amici e vi chiediamo di rispettare la loro privacy in questo momento" ha dichiarato una portavoce di NBC e Universal Television.

La vittima faceva parte della troupe che stava lavorando alla recentemente confermata stagione 3 di Law & Order: Organized Crime, serie spin-off di Law & Order e di Law & Order: Unità Vittime Speciali con Christopher Meloni di nuovo nei panni di Elliot Stabler, esperto detective che viene reclutato nella nuova task force contro la criminalità organizzata.