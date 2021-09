Law & Order: Organized Crime, continuano i riferimenti al rapporto tra Stabler e Benson

Nonostante la trama della stagione 2 di Law & Order: Organized Crime sia concentrata su tutt'altre faccende, non mancheranno i velati riferimenti alla vita privata del detective Stabler (Christopher Meloni) nei confronti di una persona amata. Il riferimento alla collega Benson sembra piuttosto chiaro e i fan ovviamente l'hanno colto.

In questo momento Elliott Stabler è impegnato in un'indagine sotto copertura all'interno di un'organizzazione criminale.

Il detective ha convinto Reggie (Dash Mihok), un gregario dell'organizzazione, a fidarsi di lui. Ma le cose si complicano quando i poliziotti corrotti vengono coinvolti mentre prelevano un carico di cocaina, con una task force impegnata a monitorare le spedizioni.



Si tratta di un momento molto delicato per Stabler e certamente quello meno indicato per pensare ad eventuali coinvolgimenti sentimentali.

Tuttavia Reggie ad un certo punto lo conduce a casa di sua madre e quest'ultima gli legge il fondo del caffè, chiedendo a Stabler:"Perché non le dici come ti senti? La persona che ami".

Si tratta della seconda persona all'interno della serie a fare un riferimento ai sentimenti di Stabler, interpretato nuovamente da Christopher Meloni dopo anni di assenza dallo show procedura, per Benson (Mariska Hargitay), dopo quello di Richard Wheatley (Dylan McDermott) nella prima stagione. Sappiamo inoltre che Dylan McDermott tornerà nella stagione 2 di Organized Crime.



E per il futuro? Potrebbe esserci un nuovo spin-off di Law & Order?