Law & Order: Organized Crime: Dylan McDermott tornerà anche nella stagione 2

Il ritorno di Chris Meloni nel ruolo di Elliot Stabler ha certamente contribuito al successo di Law & Order: Organized Crime, ma senza il giusto "nemico" non sarebbe stata la stessa cosa. L'antagonista della prima stagione, Dylan McDermott nel ruolo di Richard Wheatley, è stato altrettanto importante.

L'attore aveva inizialmente firmato per una sola stagione, ma a quanto riporta Deadline le reazioni sono state così positive da convincerlo a firmare per riprendere il ruolo di Wheatley come personaggio ricorrente principale anche nella stagione 2 di Law & Order: Organized Crime.

Mentre Christopher Meloni è già al lavoro per la seconda stagione dello spin-off, sembra che il nuovo contratto di Dylan McDermott preveda un impegno per otto episodi, e potrebbe trattarsi di uno degli accordi più redditizi per una guest star.

Resta ora da capire quale cosa ne sarà di Wheatley in Law & Order: Organized Crime, dal momento che nel finale della prima stagione è stato arrestato per la morte della moglie di Stabler, Kathy. Potremmo quindi vederlo in un'aula durante il processo per quell'accusa, o in carcere, o magari, a sorpresa, potrebbe riuscire a uscire di prigione. In ogni caso, i fan della serie sembrano soddisfatti dell'accordo raggiunto e dell'idea di rivedere in azione Dylan McDermott.

