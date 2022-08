Law & Order, arriva il crossover lungo quanto un film: unirà tutte le squadre

Il ritorno di Law & Order avvenuto recentemente dopo 11 anni, ha restaurato l'entusiasmo degli storici fan e non solo intorno al franchise. Proprio per questo motivo, lo show principale si unirà ai suoi due spin-off, anch'essi targati Dick Wolf, in un evento crossover speciale.

A presentare questo speciale di tre ore è un teaser pubblicato proprio dalla pagina Youtube di Law & Order. Secondo quanto riportato l'evento andrà in onda Giovedì 22 Settembre dalle 20 alle 23 su NBC e su Peacock il giorno successivo. Ad aprire le danze sarà Law & Order: Organized Crime e si seguirà poi con Law & Order: SVU per, infine, concludere con Law & Order. A scrivere gli episodi sono stati Rick Eid e Gwen Sigan, mentre a dirigere ritroviamo il veterano di Law & Order Jean de Segonzac, che si occupa della regia dei primi due episodi, e Alex Hall che è alla guida dell'ultima ora.

Il crossover si apre con l'omicidio di una misteriosa ragazza, che viene colpita a sangue freddo. Ovviamente il Det. Frank Cosgrove collabora con il Det. Jalen Shaw per rintracciare il suo assassino. Arriveranno presto in loro aiuto anche il capitano Olivia Benson e il Det. Elliot Stabler, che si renderanno conto di avere più di un tipico caso di omicidio tra le mani. La squadra lavora, fino a scoprire alcune prove chiave, che saranno fondamentali affinché Jack McCoy e l'ADA Nolan Price possano trovare giustizia contro una rete criminale internazionale. Tuttavia alcune complicazioni minacciano l'esito del caso.

Per i produttori e per il creatore, si tratta dell'ennesima prova della forza del marchio di Law & Order, che nonostante il passare degli anni continua ad essere ambizioso e seguito. L'evento crossover arriverà sui nostri schermi nonostante i recenti e tragici eventi verificatisi sul set di Organized Crime, dove un 31enne addetto della troupe ha perso la vita.