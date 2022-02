Law & Order, ci sarà un altro ritorno nella stagione 21: ecco di chi potrebbe trattarsi

Il primo teaser di Law & Order 21 ha dato il bentornato al Jack McCoy di Sam Waterston, a cui si unirà anche un'altra vecchia conoscenza, il Kevin Bernard di Anthony Anderson. Diverse le aggiunte al cast in questa stagione, oltre ai ritorni, a cui potrebbe aggiungersi un altro volto già conosciuto. Ecco di chi potrebbe trattarsi.

"La speranza e l'aspettativa è che ci sarà una meravigliosa sorpresa ogni settimana", ha detto Waterston a Variety, parlando di un eventuale ritorno, di cui non può rivelare di più. Ha però aggiunto che si tratta di una persona che renderà sicuramente i fan molto felici.

Diversi i potenziali candidati, come Leslie Hendrix, che ha interpretato il medico legale Elizabeth Rodgers per ben 19 stagioni o Angie Harmon, ovvero l'ADA Abbie Carmichael nelle stagioni 9-11. Secondo molti però potremmo rivedere anche l'ADA Serena Southerlyn di Elisabeth Röhm (stagioni 12-15) o Carolyn McCormick, che i fan conoscono come la dottoressa Elizabeth Olivet. Un'ultima opzione sarebbe Alana De La Garza, che abbiamo conosciuto nella stagione 17 come l'ADA Connie Rubirosa, e che è rimasta in Law & Order fino alla fine della serie.

Voi chi vorreste rivedere? In ogni caso scopriremo chi sarà il personaggio a fare il suo ritorno il 24 Febbraio, quando Law & Order tornerà negli USA.