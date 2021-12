Law & Order: Sam Waterston tornerà a vestire i panni di Jack McCoy nel revival!

Siamo recentemente venuti a sapere che Law & Order tornerà su NBC. Dopo l'annuncio dell'arrivo di Camryn Manheim, che si è unita al cast. Adesso arriva una notizia molto positiva per i fan dello show: Sam Waterston tornerà nei panni di Jack McCoy.

"Pochissimi annunci di casting mi hanno dato così tanta gioia", ha affermato il produttore esecutivo Dick Wolf. "Fin dal primo giorno, Sam è stato perfetto nel dare il tono a un personaggio come Jack McCoy che riflette ed espande la nostra capacità di capire la legge. È l'ultima coscienza dello show e non vedo l'ora che faccia come il procuratore distrettuale di New York Robert Morgenthau nella sua carriera, che ha prestato servizio fino all'età di 90 anni. Con il ritorno di Sam e Anthony, mostriamo che la 21a stagione è semplicemente una continuazione di dove ci siamo interrotti."

Sam Waterston, alla sua 17esima stagione nel ruolo, si unirà a ad Anthony Anderson, anche lui al ritorno in questo revival. Con loro ci saranno i nuovi membri del cast, che conteranno tra le loro fila la già citata Camryn Manheim insieme a Jeffrey Donovan e Hugh Dancy.

La nuova stagione di Law & Order, dopo un'assenza di 11 anni dai nostri schermi, arriverà negli Stati Uniti a partire dal 24 Febbraio 2022.