Law & Order, la serie crime torna in tv dopo 11 anni: NBC ordina la stagione 21!

Nel 2010, arrecando non poco dispiacere ai fan più incalliti, Law & Order è stata cancellata dopo 20 stagioni. A 11 anni di distanza però, la NBC è ritornata sui suoi passi, decidendo di ordinare la stagione 21 della longevissima serie crime.

Il revival di Law & Order non presenterà particolari differente da quel format che lo ha reso celebre in tutto il mondo: ogni episodio si concentrerà sulle ricerche da parte della polizia del responsabile di un crimine e poi, una volta avvenuto l'arresto, il racconto si si sposterà nelle aule del Tribunale dove l'accusa e la difesa faranno il loro meglio per ottenere la vittoria al processo.

Per il momento non sono ancora giunte informazioni in merito al cast, i fan sperano comunque di poter contare ancora sugli attori storici della serie nonostante il tempo trascorso. In primis il pubblico vorrebbe ritrovare il procuratore capo Jack McCoy, interpretato per ben 15 stagioni di Law & Order da Sam Waterston, oppure la tenente Anita Van Buren interpretata da S. Epatha Merkerson.

Confermato invece dietro le quinte della serie Dick Wolf, il celebre produttore esecutivo, leader del genere procedural police che ha saputo creare un vero e proprio franchise con Law & Order oltre a molte altre serie che hanno conosciuto uno straordinario successo negli anni. Alla notizia del revival il suo commento è stato: "Ci sono poche cose nella vita che rappresentano dei sogni diventati realtà. Questo è il mio caso".

Per scoprire come sarà questa stagione 21 di Law & Order insomma, non ci resta che attendere.