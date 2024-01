Law & Order ha finalmente spiegato l'assenza di Jeffrey Donovan per la stagione 23

Negli Stati Uniti è andata in onda la première della stagione 23 di Law & Order - I due volti della giustizia, longeva serie televisiva della NBC che negli anni ha generato parecchi spin-off più o meno di successo. Il primo episodio ha introdotto il detective Vincent Riley, interpretato da Reid Scott, in assenza di Jeffrey Donovan.

Nella stagione 23 è confermato che Sam Waterston, nel ruolo di Jack McCoy, uno dei personaggi più amati dello show. Il personaggio di Reid Scott affiancherà Jalen Shaw (Mehcad Brooks) e Kate Dixon (Camryn Manheim). Vincent Riley ha preso il posto del detective Frank Cosgrove, interpretato da Jeffrey Donovan, partito dopo la fine dell'ultima stagione. E proprio nella première si è accennato alla partenza di Cosgrove.



Mentre Riley e Shaw sono impegnati ad esaminare alcuni dettagli sul caso, Riley chiede a Shaw cosa sia successo a Cosgrove, conoscendolo e reputandolo un grande poliziotto.

"È un grande poliziotto, si è soltanto impantanato. Essere troppo onesti su cose su cui la gente non è troppo onesta in questi tempi..." confessa Shaw. E Riley risponde:"Non è un buon periodo per avere un'opinione, vero?".

"Non lo è" risponde Shaw. Ma perché Jeffrey Donovan ha lasciato la serie? L'attore non ha parlato granché dell'addio a Law & Order ma secondo Variety l'abbandono sarebbe imputabile a divergenze creative. Donovan entrò nello show nella stagione 21 recitando al fianco di Anthony Anderson. Dopo l'addio di Anderson, il personaggio di Donovan venne affiancato a quello di Mehcad Brooks, proprio Jalen Shaw, nella stagione 22.

Per quanto concerne il resto del cast, Camryn Manheim è entrata in Law & Order nella stagione 21, con il ruolo di Kate Dixon.