Law & Order, momento storico: Sam Waterson lascia la serie dopo 30 anni

Dopo la celebrazione per le 25 stagioni di Law & Order, arriva l’addio ufficiale alla serie da parte di un volto estremamente noto dello show.

Sam Waterston, interprete di Jack Mckoy, abbandonerà la serie al termine dell’ultima stagione con un episodio creato appositamente per lui dal titolo “Last Dance” che vede “Jack tornare in aula per finire di giudicare un caso di omicidio in cui l'imputato è un miliardario con stretti legami con il sindaco di New York.” L’attore ha rivelato di aver avuto delle idee per il suo ultimo episodio, ma che lo showrunner di Law and Order Rick Eid è riuscito a regalargli un addio migliore rispetto a qualsiasi cosa avesse immaginato. Queste le sue parole all’Hollywood Reporter:

“Avevo delle idee, che Rick ha ascoltato e intrattenuto, e poi mi ha proposto un'uscita di scena molto più aggraziata ed eroica di qualsiasi cosa avessi mai suggerito. All'inizio ho pensato: "Perché non gli piace la mia idea?". Poi ho pensato: "Oh, grazie mille". Mi è sembrato del tutto appropriato. Mi hai chiesto di dirti qual era la nostra trama alternativa. Non me la ricordo nemmeno. L’ho cancellata.”

Sapevate che nel frattempo una famosa star di Breaking Bad è entrata a far parte della nuova stagione di Law and Order?