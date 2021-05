Law & Order: SVU, brutte notizie per la star della serie Mariska Hargitay

Ormai giunta alla sua ventiduesima stagione, Law & Order: Special Victims Unit si prepara a incrociare il proprio cammino con i suoi crossover con Law & Order: Organized Crime e al centro di tutto quanto c'è il personaggio di Olvia Benson interpretato da Mariska Hargitay. Ma dal profilo Instagram dell'attrice arrivano per i fan brutte notizie.

A quanto pare l'attrice simbolo della serie televisiva ha subito alcuni infortuni alle gambe, inclusa una frattura all'anca e un ginocchio rotto e un danno ai legamenti. La buona notizia, fortunatamente, è che queste ferite non richiederanno alcun intervento chirurgico, con l'attrice che ha anche specificato come questi suoi infortuni non siano accaduti sul set della serie.

Hargitay ha scritto: "Quella sensazione che provi quando vai dal medico, ti fai una risonanza magnetica e scopri di avere un ginocchio rotto, una frattura all'anca e un danno ai legamenti. E' sempre una buona idea andare dal medico. Immediatamente".#ListenToYourBody #TrustTheExperts #StayStrong #InOtherKneeNews #BustingPerpsWithBustedKnees #BraceYourself #NotTheBeesKnees #TheQueenBeesKnees Great news is I don’t need surgery🙏🏻 💃🏻 #YouShouldSeeTheOtherGuy😜 Grazie per tutto l'affetto amici, giusto perché lo sappiate, questo non è accaduto mentre ero al lavoro!".

Come saprete, nel popolare show americano è tornato anche Christopher Meloni nel ruolo di Elliot Stabler; l'attore aveva abbandonato Law & Order nel 2011 al termine della dodicesima stagione dello show. Nella première della tredicesima stagione la serie ha informato gli spettatori che Stabler si era ritirato dalle forze di polizia.

Meloni è noto anche per il ruolo nella serie drammatica HBO, Oz, e da quando ha lasciato la longeva serie crime ha recitato in numerosi progetti, tra cui Happy! per SyFy e Underground per WGN America; è inoltre apparso in diversi episodi delle serie Pose e The Handmaid's Tale, oltre ad aver prestato la voce al commissario Gordon nella serie animata Harley Quinn.