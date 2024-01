Law & Order SVU celebra i 25 anni: le foto di Christopher Meloni e tutto il cast

Il ritorno di tutti e tre gli attuali show di Law & Order merita di essere festeggiato dai fan che attendono i nuovi episodi dal maggio 2023, ma il palinsesto televisivo del 2024 offrirà una stagione particolarmente speciale per Law & Order: SVU. La serie, infatti, ha celebrato ufficialmente i suoi primi 25 anni a un evento con tutto il cast.

La serie drammatica di successo della NBC torna per la sua 25esima stagione, che la porterà a raggiungere anche il traguardo dei 550 episodi. Le star passate e presenti della NBC si sono riunite per festeggiare questo traguardo e Christopher Meloni ha condiviso alcune foto insieme a Mariska Hargitay, Ice-T, Dann Florek e altri.

Meloni è attualmente protagonista di Law & Order: Organized Crime - che tornerà per la quarta stagione con un nuovo showrunner - ha ovviamente iniziato nel franchise lavorando a dodici stagioni come series regular di SVU. L'attore veterano, Elliot Stabler, ha condiviso alcune immagini con ex colleghi che risalgono a molto tempo fa e con i nuovi arrivati nel cast di SVU dopo il suo addio come regular, e i fan saranno d'accordo con la sua descrizione della reunion, definita senza giri di parole: "bellissima".

La celebrazione della 25a stagione è stata immortalata da diverse immagini, tra cui una di Christopher Meloni in posa con Mariska Hargitay e Dann Florek, che ovviamente interpretano Olivia Benson e Donald Cragen. I tre attori di Law & Order non solo fanno parte dell'elenco delle 25 star del franchise che hanno partecipato al maggior numero di episodi, ma sono stati al centro dei primi giorni di SVU. Hargitay e Meloni sono apparsi molte volte nei rispettivi show da quando lui è tornato per Organized Crime, e Florek è stato guest-star anche in SVU e OC negli ultimi anni.

Nel suo post, Meloni ha incluso anche foto con Stephanie March, che ha interpretato Alex Cabot, primo assistente procuratore distrettuale, in SVU; Kelli Giddish, che si è unita allo show dopo la partenza di Meloni nel ruolo di Amanda Rollins; e Ainsley Seiger, che è una collega regular in Organized Crime nel ruolo di Jet e tornerà presto in prima serata al fianco di Meloni.