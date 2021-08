Law & Order, Christopher Meloni e Mariska Hargitay stuzzicano I fan: arriva il bacio?

Sin dalle prime stagioni di Law & Order: SVU, i fan della serie hanno sperato in una relazione tra i colleghi protagonisti Elliot Stabler e Olivia Benson, interpretati da Christopher Meloni e Mariska Hargitay. Un post su Twitter di Meloni gioca proprio su questo desiderio dei fan, che ovviamente hanno risposto con grande attenzione e stupore.

I due interpreti hanno lavorato insieme in tante stagioni della serie: scoprite quando uscirà la nuova stagione di Law & Order: SVU. Meloni nel frattempo ha condiviso un selfie che lo ritrae faccia a faccia con la collega, come se stessero per baciarsi. La foto è stata pubblicata in risposta ad un tweet di un fan, che scriveva:"Riuscite ad immaginare se un giorno Christopher Meloni e Mariska Hargitay pubblicassero una foto come questa [immagine della serie] fingendo di baciarsi con la didascalia #prova? Sarebbe la fine di noi e di internet".



Ma Christopher Meloni non ha perso tempo e ha risposto prontamente al fan, pubblicando un'immagine che ritrae proprio i due colleghi nella posizione descritta nel post con la didascalia "#prova cosa?" taggando la collega.

Mariska Hargitay ha subito risposto:"Stai arrossendo? Fa caldo qui dentro" con un'emoji di fuoco ad accompagnare la scritta.

Ovviamente i fan hanno perso la testa:"State abusando del vostro potere su di noi!!!Sto morendo qui! Spero stiate provando per una vera scena che ci manderà letteralmente all'ospedale! Oh! Quanto vi amo ragazzi!" si legge tra i commenti.



Christopher Meloni sta già lavorando alla stagione 2 di Law & Order: Organized Crime, spin-off in cui ha ripreso il ruolo di Elliott Stabler.