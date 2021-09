Law & Order: SVU, Demore Barnes sul suo addio alla serie: 'Non so bene cosa sia successo'

Due settimane dopo la sua uscita improvvisa da Law & Order - Unità vittime speciali, primo spin-off della celebre serie a tema legale andata in onda dal 1990 al 2010, Demore Barnes ha commentato il suo addio rivelando di non essere a conoscenza dei dettagli della decisione presa dagli autori.

"So che siete tristi e sorpresi, lo sono anch'io. Non so bene perché sia successo" ha detto l'interprete del vicecapo Christian Garland in un post condiviso su Instagram.

"Sono molto orgoglioso di aver interpretato il primo vice capo nero nella storia di SVU" ha aggiunto infine Barnes, esprimendo gratitudine nei confronti dei suoi colleghi sia davanti che dietro la macchina da preso, in particolare modo alla protagonista Mariska Hargitay per aver "guidato il mio passaggio alla serie regolare".

Come svelato nelle scorse settimane, sia Barnes che la co-protagonista Jamie Grey Hyder (interprete della detective Kat Tamin) faranno la loro ultima comparsa nella premiere della stagione 23 di Law & Order - Unità vittime speciale, la cui messa in onda è fissata al prossimo 23 settembre. I due si erano unisti al cast a partire dalla stagione 21 per poi essere promossi a regular nella ventiduesima.

